KURIR SAZNAJE! VELIKA ZAPLENA KOKAINA U BEOGRADU: Akcija u toku, uhapšena dvojica zbog šverca droge
Pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras su zaplenili 12 kilograma kokaina i uhapsili dvojicu osumnjičenih, saznaje Kurir.
Lisice na ruke stavljene su J. D. (40) i D. J. (25).
Kako saznajemo, osim velike količine droge, tokom akcije i pretresa su zaplenjena i tri automobila kao i više mobilnih telefona.
Osumnjičenima se na teret stavlha neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga.
