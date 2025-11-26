Slušaj vest

Pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras su zaplenili 12 kilograma kokaina i uhapsili dvojicu osumnjičenih, saznaje Kurir.

Lisice na ruke stavljene su J. D. (40) i D. J. (25).

Kako saznajemo, osim velike količine droge, tokom akcije i pretresa su zaplenjena i tri automobila kao i više mobilnih telefona.

Osumnjičenima se na teret stavlha neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga.

