Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras kada je autobus sleteo s puta posle naplatne stanice Šimanovci, iz smera Sremske Mitrovice.

Srećom, autobus se nije prevrnuo.

Još uvek nije poznato da li je u autobusu bilo putnika, kao ni da li je neko povređen.

Takođe nije jasno da li je vozač izgubio kontrolu nad vozilom ili su u pitanju bile neke druge okolnosti.

Kurir.rs/Blic

