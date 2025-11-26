Još uvek nije poznato da li je u autobusu bilo putnika, kao ni da li je neko povređen.
AUTOBUS SLETEO SA PUTA Nesreća kod Šimanovaca
Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras kada je autobus sleteo s puta posle naplatne stanice Šimanovci, iz smera Sremske Mitrovice.
Srećom, autobus se nije prevrnuo.
Još uvek nije poznato da li je u autobusu bilo putnika, kao ni da li je neko povređen.
Takođe nije jasno da li je vozač izgubio kontrolu nad vozilom ili su u pitanju bile neke druge okolnosti.
