Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Brusu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsili su D. S. (57) iz okoline Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je juče telefonom pretio smrću tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu. Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će,biti priveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Brusu.

Kurir.rs

