Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su J. D. (1985) i D. J. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplena 12 kg kokaina u Beogradu Foto: MUP Srbije

Policija je pretresom stanova i vozila koje su osumnjičeni koristili pronašla i zaplenila 12 kilograma kokaina i tri putnička vozila.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu”, izjavio je ministar Dačić.

Zaplena kokaina u Beogradu Izvor: Mup Srbije

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! VELIKA ZAPLENA KOKAINA U BEOGRADU: Akcija u toku, uhapšena dvojica zbog šverca droge
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaNA PAKETIMA KOKAINA ODBEGLOG NARKO-BOSA IZ SRBIJE BILA JEDNA PEVAČICA: Evo kako je zaplenjena droga zbog koje na Dominikani traže Marka Popovića (foto, video)
Marko Popović Dominikanska republika Yailin
HronikaNARKO-BOS IZ SRBIJE NAJTRAŽENIJI BEGUNAC NA DOMINIKANI: Za Markom Popovićem raspisana hitna poternica - NAORUŽAN JE I OPASAN (foto)
Marko Popović Dominikanska republika
HronikaPOGLEDAJTE ŠTA JE POLICIJA ZATEKLA PRILIKOM PRETRESA STANA VOĐE NAVIJAČA PARTIZANA! Pored kokaina i marihuane, ovde pronašli i žrtvu! (foto, video)
droga Niš
Bosna i HercegovinaSTEFANA PAPIĆA ŽELE SVE EVROPSKE POLICIJE: Ima 30 godina, a već je dostigao kriminalni vrh - najjače mafije vole da rade s njim! Evo zašto UAE neće da ga izruče
Screenshot 2025-11-15 183433.jpg