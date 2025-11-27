Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su J. D. (1985) i D. J. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/7 Vidi galeriju Zaplena 12 kg kokaina u Beogradu Foto: MUP Srbije

Policija je pretresom stanova i vozila koje su osumnjičeni koristili pronašla i zaplenila 12 kilograma kokaina i tri putnička vozila.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu”, izjavio je ministar Dačić.

Zaplena kokaina u Beogradu Izvor: Mup Srbije