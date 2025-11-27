Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Irig-Ruma, poginule su četiri osobe.

Nesreća se dogodila oko 6.30 sati, a na terenu su sve hitne službe, ekipe za vanredne situacije.

Kako javlja TV Pink, nekoliko osoba je i povređeno, a iz kombija su do sada izvučena tri tela, od četvoro poginulih.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je kombi udario u radnu mašinu, tačnije valjak. 

saobraćajna nesrećna (2).png
hitna pomoć noć
hitna pomoć
nesreća