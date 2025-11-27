Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, oko šest časova, dogodila na putu Irig–Ruma, poginule su četiri osobe, potvrđeno je za Kurir iz policije.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na kolovozu tokom radova.

Do 6.30 sati potvrđeno je da su tri povređene osobe zbrinute u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Stanje povređenih za sada nije zvanično saopšteno.

saobraćajna nesreća Irig
Foto: Kurir.rs/D.Š.

Na mestu nesreće su Hitna pomoć, policija i Sektor za vanredne situacije, a put Irig–Ruma je zatvoren za teretna vozila. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima.

Uviđaj je u toku, a zvanične okolnosti nesreće biće saopštene nakon što nadležni završe posao na terenu.

saobraćajna nesreća Irig
saobraćajna nesrećna (2).png
Novi Sad saobraćajna nesreća
Međuvršje automobil Ana Radović