Prema prvim informacijama, putnički kombi je udario u valjak koji se nalazio na putu zbog radova.

Kako možete videti na fotografijama, kombi je ostao potpuno zgužvan od siline udara.

saobraćajna nesreća Irig
Saobraćajna nesreća na putu Irig-Ruma Foto: Kurir

Tri osobe su prebačene u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici.

Na licu mesta su Hitna pomoć, policija i Sektor za vanredne situacije.

Zbog uviđaja i rada nadležnih službi, put Irig–Ruma je zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

Zvanične okolnosti i uzrok nesreće biće saopšteni javnosti nakon što nadležni organi završe rad na terenu.

