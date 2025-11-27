Četiri osobe poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 i 20 na putu Irig-Ruma.
Užas
KOMBI SE ZABIO U VALJAK, ČETVORO NA MESTU OSTALI MRTVI: Horor scene na putu posle sudara kod Iriga, vozilo POTPUNO ZGUŽVANO (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Prema prvim informacijama, putnički kombi je udario u valjak koji se nalazio na putu zbog radova.
Kako možete videti na fotografijama, kombi je ostao potpuno zgužvan od siline udara.
Saobraćajna nesreća na putu Irig-Ruma Foto: Kurir
Tri osobe su prebačene u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici.
Na licu mesta su Hitna pomoć, policija i Sektor za vanredne situacije.
Zbog uviđaja i rada nadležnih službi, put Irig–Ruma je zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.
Zvanične okolnosti i uzrok nesreće biće saopšteni javnosti nakon što nadležni organi završe rad na terenu.
Reaguj
Komentariši