Poginuli vozač od ranije je poznat policiji i kako je Kurir pisao, imao je krcat dosije.

Anin nestanak prijavljen je još u nedelju, međutim potraga za njom krenula je u utorak. Kakva je procedura kada se prijavi nestanak punoletne osobe objasnio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu decu:

- Prvo da izrazim izvinjenje i saučešće porodici devojke Ane. Sa druge strane, u kontaktu sam sa ocem devojke i bili smo u konstantnom kontaktu od momenta kada je i prijavljen taj nestanak. Imam informaciju da je ona pritisnula taj panik taster ili kako god ga nazvali. I ono što znam, jeste da je policija pretraživala taj deo terena za koji se pretpostavljalo da se tamo nalazi sama devojka. Sada, da li je policija mogla bolje da locira samo mesto, to je sada teško reći. Dakle, samo lociranje se radi na osnovu baznih stanica, pitanje je samo gde je bazna stanica bacila taj signal - kaže Jurić.

"Punoletna lica imaju pravo da odlaze sami"

S obzirom na način kako je pronađen automobil, Jurić ističe da se radi o vrlo specifičnoj situaciji:

- Nestanak je prijavljen 48 sati nakon njenog nestanka. I to jeste problematika kod odraslih osoba, zato što često kod odraslih ljudi mi nismo potpuno sigurni koji je razlog nestanka. Podsetiću da odrasli, dakle punoletna lica, imaju pravo da odlaze sami, bez da se ikome jave, bez da porodica uopšte ima saznanje, i onda se tu ipak čeka malo više nego kada govorimo o maloletnim licima - kaže Jurić i dodaje:

- Ono što moram da podsetim jeste da bi i za ovakve i za neke buduće slučajeve bilo važno da postoji registar nestalih, odraslih, punoletnih i maloletnih lica, kako bi se na taj način moglo pomoći da se brže identifikuju i traže nestala lica. I to je ono na čemu insistiramo kod Ministarstva unutrašnjih poslova već nekoliko godina unazad, pa se nadamo da će i ova nesreća doprineti tome da jednostavno uradimo sve što je do nas.

Panik taster

Kako nezvanično saznajemo, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće,ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Đorđe Šljukić, autoserviser objaasnio je kako funkcioniše ovaj sistem:

- SOS dugme je zamišljeno da bi se pozvao servis, ali se može pozvati bilo ko ako ste u nekom problemu. On se obično nalazi kod svetla iznad glave vozača. Vi pritisnete to dugme i dobijete kol centar vašeg proizvođača automobila, gde ljudi dežuraju 24 sata. Osnovna primena je pomoć na putu vozačima koji se nađu u nevolji. Nažalost, taj sistem imaju samo neki automobili i od 2020. godine se ugrađuje u automobile. Automobili su toliko sofisticirani da ne možemo na putu nišra uraditi. Možemo da pozovemo šlep službu i to je to - kaže Šljukić.

