U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, nešto posle pet časova, dogodila na putu Irig–Ruma, poginule su četiri osobe, potvrđeno je iz policije.

Vozač kombija (61) povređen je i zbrinut u Službi hitne medicinske pomoći u Sremskoj Mitrovici. Prema prvim informacijama iz mitrovačke bolnice, zadobio je povrede u predelu abdomena i karlice.

Nezvanično saznajemo da je kombi prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na kolovozu tokom izvođenja radova.

Na mestu nesreće nalaze se Hitna pomoć, policija i pripadnici Sektora za vanredne situacije. Put Irig–Ruma je trenutno zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

Uviđaj je u toku, a zvanične okolnosti nesreće biće saopštene nakon što nadležni završe posao na terenu.

Oglasili se iz bolnice