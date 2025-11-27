Slušaj vest

Dvoje maloletne dece u sekundi je ostalo bez oba roditelja, a tužilac je u završnoj reči na suđenju za ubistvo u Arilju naveo da je zločin izvršen iz niskih pobuda i bezobzirne osvete.

Naš poznati golman Nenad Novaković, brat ubijenog Predraga, rekao je da je Pušica prilikom hapšenja izgovorio policajcima jezivu rečenicu - da mu je žao što ćerke Novakovića nisu bile tu da završi posao.

Novaković zbog toga živi u strahu zbog svega što se može desiti kada ubica izađe na slobodu, a posebno ga plaši da bi on mogao biti pušten posle dve trećine izdržane kazne, praktično već za 10, 11 godina.

Priseća se i da je ubica pokušao kroz zube da im izjavi saučešće. Kako kaže, on je rekao jasno da se on kaje što je svojoj porodici radio ovo.

- Moj zaključak jeste da se on jedino kaje što je sebe doveo u ovu situaciju. On se nikako ne kaje što je ubio dva čoveka, dvoje ljudi. On se ne kaje što je u svoje ruke uzeo tu mogućnost da deci oduzme detinjstvo, da oni sa 11 i 14 godina više ne budu deca i da nikad više ne budu deca. On je uzeo u svoje ruke mogućnost, odlučio je da deca, nedeljom umesto da poljube svoje roditelje, ljube njihovu sliku na spomeniku, nadgrobnoj ploči... - drhtavim glasom priča Novaković.

Nenad Novaković je nezadovoljan kaznom, i zapitao je da li život njegovog brata i snaje vredi po pet i po godina.

Predrag i Ivana ubijeni u novogodišnjoj noći

Podsećamo, Branko Pušica je ubio Predraga i Ivanu u punom lokalu u Arilju tokom novogodišnje noći.

Kako su ispričali svedoci dvostrukog ubistva u Arilju, Branko Pušica se po dolasku u kafić sve vreme ponašao čudno. Više puta je prilazio Predragu Novakoviću koji je bio za drugim stolom, pa se vraćao za svoj. To je primetila žena koja se nalazila u kafiću i odmah skrenula pažnju svom poznaniku.

- On je odmah razgovarao sa pokojnim Predragom i Brankom Pušicom zbog njegovog ponašanja. I sada pokojna Ivana Novaković ukazala je isto drugom svedoku. Sve to je došlo čak i do vlasnika lokala kojem je jedna žena tražila da smiri Pušicu, jer će napraviti problem, jer je prilazio Predragu. Nakon toga je vlasnik lokala došao do stola za kojim je bio poznanik Pušice i pitao ga u vezi sa njim, te i upitao da li da ga izbaci iz lokala. Pomenuti muškarac je vlasniku rekao da Pušica sedi sa svojom suprugom i da bi bilo ružno da ga zbog toga izbaci iz lokala - navodi se između ostalog u optužnici.

- Nekoliko minuta kasnije, Pušica je uzeo pištolj i prišao Predragu i sa male udaljenosti pucao u njega. Žrtva je pala na pod, a ubica je stao iznad njega i ispalio još tri hica. Potom se okrenuo ka Ivani i ispalio hice i u nju - navodi se u optužnici.

Među iskazima svedoka navodi se i svedočenje muškarca kojem se ubica obratio neposredno pred dvostruko ubistvo u Arilju. Kako je ispričao, Pušica mu je rekao: "On je zatrovao moju porodicu, zatrovaću ja njegovu!".

Istragom je utvrđeno, da je Branko Pušica bio svestan onoga što čini. Da je imao umišljaj i da je iz bezobzirne osvete i animoziteta kao niske pobude ubio bračni par Novaković.

Veštaci su, na jednom od ročišta, kazali da je Pušica imao 2,7 promila alkohola u krvi, ali da to nije bilo presudno za određivanje u kakvom se on tada stanju nalazio.