Na delu puta između Iriga i Rume, jutros oko 6.20 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kombi vozilo i radna mašina, gde su četiri osobe poginule, dok su, za sada, tri osobe zadobile povrede.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (1956) udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (1976).

Povređeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Uviđaj je u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.

Oglasio se direktor bolnice

"U ranim jutarnjim satima u mitrovačku bolnicu dovezeno je jedno povređeno lice (muškarac 1964. godište) povređen u saobraćajnoj nezgodi, sa višestrukim telesnim povredama u predelu grudnog koša, abdomena, rebara i karlice. Urađena je kompletna dijagnostika i povređeni je smešten u Jedinicu intenzivne terapije. O daljem toku lečenja odlučiće tim lekara specijalista koji prate njegovo stanje“, saopštio je v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić.

Podsetimo, kako smo nezvanično saznali, da je kombi prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.

Kako možete videti na fotografijama, kombi je ostao potpuno zgužvan od siline udara.