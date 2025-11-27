Slušaj vest

Studentkinja Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) nastradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći pre četri dana na magistralnom putu Čačak-Požega, a sada se od vozača "audija" oprostio Pavle Bihali, predstavnik Stranke srpskih nacionalista.

Poslednji pozdrav

- Moj prijatelj Aleksandar ili Sale, kako smo ga zvali je bio takav da žalim ljude koji ga nisu poznavali lično. U životu su propustili veliku spoznaju da u jednom živom biću nađu sublimiranu hrabrost, snagu, odanost, bratsku ljubav, neustrašivost i neverovatno čistu, bezmalo dečiju dušu - rekao je Pavle Bihali za Informer i dodao:

Pavle Bihali i nastradali Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže

- Sale je naš i moj brat, bio i ostaće. Ja mu neću biti advokat, jer Saletu to ne treba. Svako ko ga je znao, zna pravu istinu, a to je sve ovo što sam naveo. Ne sudite i neće vam biti suđeno. Poslednji pozdrav mom i našem bratu po srcu, Saletu. Voli te Paki. Bol je neizrečiv i neopisiv.

Betonski propust

Pa da podsetimo, nesreće se dogodila 23. novembra oko 19 časova u Ovčarsko-kablarskoj klisuri kada je "audi" najverovatnije usled neprilagođene brzine sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u rupu gde se nalazi nadgrobni spomenik palim borcima. Ana i njen prijatelj krenuli su sa Zlatibora za Beograd, a poslednji kontakt Ana je imala sa bratom u 18.45 časova. Pošto se nakon toga nije javljala, u ponedeljak je prijavljen njen nestanak, a smrskano vozilo pronađeno je juče ujutru.

1/19 Vidi galeriju Fotografije jučerašnjeg uviđaja na magistralnom putu Čačak-Požega Foto: Printscreen, RINA, Nestali Srbija, RINA

- Od siline udarca Ana i njen prijatelj Aleksandar koji je bio za volanom džipa "audi SQ" od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta. Navodno, sa Aninog telefona usledila su dva "panik poziva" ka pomoći, ali nažalost njima nije bilo spasa. Istraga povodom teške nesreće je i dalje u toku i ona će utvrditi kako je tačno došlo do udesa sa dvoje mrtvih.