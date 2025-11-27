Slušaj vest

Posle tromesečne potrage, državljanin Srbije Kenan Mehović (40), osumnjičen za ubistvo i pokušaj ubistva na gradilištu u nemačkom gradu Menden, uhapšen je u Srbiji, a prema rečima jedne od žrtava pucnjave, sve se odigralo brzo i hice niko od radnika nije očekivao!

- Samo sam hteo da pokupim svoju skelu sa njegovog gradilišta. Onda nas je iznenadio kišom metaka. Bio je na metar od mene kada je izvadio pištolj i odjednom je počeo da puca, a kolega pored je samo pao na zemlju - prisetio se ranjeni muškarac.

Kako su saopštili nadležni, Mehović je nakon zločina pobegao, a uhapšen je tri meseca kasnije, i to u Srbiji tokom rutinske kontrole. Kod sebe je imao lažna dokumenta!

- Njemu sada sleduje izručenje Nemačkoj, gde će biti izveden pred sud. Tamo će biti izveden pred sud, gde će se rasvetliti svi detalji krvave svađe koja je završila smrću jednog, a teškim ranjavanjem drugog radnika - pišu nemački mediji.

Hapšena i žena osumnjičenog

U međuvremenu, nemački mediji objavili su da je uhapšena i njegova supruga, 40-godišnja državljanka BiH, za koju se sumnjalo da mu je pomogla u bekstvu.

Prema navodima istražitelja, posle pucnjave je Mehovića odvezla belim BMW-om X6, ali se dva sata kasnije sama vratila na mesto zločina istim automobilom i odmah bila privedena.

Posle ispitivanja puštena je na slobodu, jer nije pronađeno dovoljno dokaza da je bila saučesnik. Ipak, istražitelji i dalje pokušavaju da razjasne zašto se vratila bez supruga, da li pod pritiskom ili iz nekog drugog razloga.

Komšije su u razgovoru sa medije za Mehovića rekle da je reč o psihopati.

- Terorisao je svoju porodicu, tukao decu i bio je vrlo agresivan. Čak je tokom jedne svađe, odgrizao uvo čoveku, a tog petka kada je pucao i ubio čoveka, očigledno je potpuno izgubio kontrolu - rekle su komšije.

Kenan Mehović Foto: Printscreen/Polizei NRW

Svađa zbog novca

Podsetimo, Mehović je 22. avgusta na gradilištu ispred kuće u Mendenu navodno pucao na dvojicu radnika. Jedan muškarac, 45-godišnji nemački državljanin, preminuo je na licu mesta, dok je 49-godišnji radnik turske nacionalnosti teško ranjen i helikopterom prebačen u bolnicu, gde je posle operacije stabilizovan.

Za Mehovićem je odmah raspisana poternica, a istragu je između ostalog vodilo i odeljenje za ubistva i specijalna jedinica za potrage LKA. Potraga za njim trajala je puna tri meseca.