Slušaj vest

Uroš Ćertić, kaskader i bivši rijaliti učesnik, učestvovao je u tuči koja se danas dogodila u centru Beograda. Kako se sumnja on je pretukao i mačetom posekao jednog muškarca, te mu naneo povrede.

Prema nezvaničnim saznanjima, za njim je raspisana potraga.

- Sve se dogodilo dnas, a povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar - kaže izvor i dodaje da se pretpostavlja da se žrtva i napadač poznaju od ranije.