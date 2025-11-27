Incident se, kako se sumnja, dogodio danas u centru grada
Nasilje
UROŠ ĆERTIĆ MAČETOM POSEKAO MUŠKARCA U BEOGRADU?! Policija traga za kaskaderom i bivšom rijaliti zvezdom
Uroš Ćertić, kaskader i bivši rijaliti učesnik, učestvovao je u tuči koja se danas dogodila u centru Beograda. Kako se sumnja on je pretukao i mačetom posekao jednog muškarca, te mu naneo povrede.
Prema nezvaničnim saznanjima, za njim je raspisana potraga.
- Sve se dogodilo dnas, a povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar - kaže izvor i dodaje da se pretpostavlja da se žrtva i napadač poznaju od ranije.
Inače, Ćertić je od ranije poznat polciiji i bio je vinovnik više incidenata i osuđivan je.
