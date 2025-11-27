Slušaj vest

Suđenje optuženima za prvu otmicu zemunskog klana, odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, jer se nije pojavio LJubiša Buha Čume, prvi svedok saradnik u istoriji srpskog pravosuđa, koji bi trebalo da bude saslušan zbog saznanja koja ima o pljački stana porodice otetog studenta, koji se posle tog događaja ubio.

Podsetimo, Buha se više puta nije odazvao na poziv suda, iako je kao svedok dao iskaz tokom istrage a veće je zbog njegovih izostanaka naložilo i policiji da ga privede. U sudnici je danas saopšteno da je policija otišla na vrata Čumetove kuče, ali da je njegova ćerka rekla policajcima da on nije tu i da je trenutno "na rehabilitaciji u banji zbog kuka".

Novak Stevanić Foto: Nebojša Mandić

Za razbojništvo, posle prve otmice zloglasnog klana na čijem su čelu bili pokojni Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum, sudi se dvojici nekadašnjih policajaca kao i dvojici pripadnika "zemunskog klana", Nikoli Bajiću i Goranu Ristiću. Na teret im je stavljeno da su 1997., posle otmice Novaka Stevanića (22) učestvovali u pljački stana njegovih roditelja.

Stevanić, koji se ubrzo nakon puštanja na slobodu ubio, u aprilu 2018., kako se sumnja, otet je na ulici, automobilom prebačen na nepoznatu lokaciju gde je maltretiran sve dok nije rekao gde njegovi roditelji skrivaju sef u stanu. Zemunci su, pošto je posle zlostavljanja i mučenja progovorio, kako se sumnja, iz stana ukrali veću količinu zlata i oko 100.000 nemačkih maraka.