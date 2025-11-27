Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili tri osobe.
Šok slučaj na Voždovcu
RAZBIJENA ŽENSKA BANDA U BEOGRADU! Srpkinja, Hrvatica i Italijanka razradile OPASNU ŠEMU, pa otele pravo bogatstvo
Uhapšeni su D. R. (38), hrvatska državljanka S. G. (36) i italijanska državljanka G. M. (27).
Oni se sumnjiče da su tokom ovog meseca na području Voždovca, nasilnim putem, preko balkonskih vrata, provalili u stan oštećenih. Iz stana su, kako se navodi, ukrali novac i veću količinu zlatnog nakita.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
One će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi daljeg postupanja.
