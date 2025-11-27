Ministarstvo finansija, kako saznajemo, prihvatilo je predlog ministra Nenada Vujića
Hronika
KURIR SAZNAJE! MINISTAR VUJIĆ SE IZBORIO ZA DODATNE ISPLATE TUŽIOCIMA: Povećanje zarade od 14 do 49 posto zbog duplog posla usled malog broja tužilaca
Ministar pravde Nenad Vujić, kako Kurir nezvaničnoo saznaje, izborio se za dodatne isplate zarada javnim tužiocima koji su radili praktično dupli posao zbog nepopunjenih kapaciteta u javnim tužilaštvima !
Naš izvor iz pravosuđa precizira da je na obrazloženi predlog ministra Vujića, ministarstvo finansija odobrilo da Visoki savet tužilaštva isplati svim javnim tužiocima naknadu zbog nepopunjene sistematizacije, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.
Reč je o iznosu od 14% do 49 odsto osnovne plate, u zavisnosti od nepopunjenih mesta u sistematizaciji.
