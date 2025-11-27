Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić, kako Kurir nezvaničnoo saznaje, izborio se za dodatne isplate zarada javnim tužiocima koji su radili praktično dupli posao zbog nepopunjenih kapaciteta u javnim tužilaštvima !

Naš izvor iz pravosuđa precizira da je na obrazloženi predlog ministra Vujića, ministarstvo finansija odobrilo da Visoki savet tužilaštva isplati svim javnim tužiocima naknadu zbog nepopunjene sistematizacije, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.