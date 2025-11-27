Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u nastavku akcije borbe protiv korupcije, uhapsili su D. L. (49), bivšeg direktora JKP „Komunalac“ Inđija.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, i M. P. (33), vlasnika jedne preduzetničke radnje iz Inđije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo u pomaganju.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D. L., bivši direktor JKP „Komunalac“ Inđija, u periodu od 5. 3. 2024. do 1. 7. 2024. godine, iskoristio svoj službeni položaj i nezakonito isplatio 2.780.600 dinara preduzetničkoj radnji čiji je vlasnik osumnjičeni M. P., za radove na grobljima koje ta radnja nije izvodila, i to na osnovu faktura neistinite sadržine koje je sačinio M. P - piše u saopštenju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.