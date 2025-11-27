Slušaj vest

Beogradska policija traga za Urošem Ćertićem, jednim od najpoznatijih srpskih kaskadera, zbog sumnje da je danas pretukao muškarca i prema nezvaničnim informacijama, ga posekao mačetom u centru Beograda. Ćertić se usred drame oglasio za medije i ispričao svoju stranu priče.

- Bio sam ja, da. Taj čovek mi je sinoć pola sata ispred zgrade pretio da će da me ubije i zvao me da siđem dole. Zato što je patološki zaljubljen u moju bivšu, doskorašnju devojku, a on je njen najbolji drug. To je njen potrčko koji je patološki zaljubljen u nju. Treći put mi je već pretio sa životom. Biće suđenje, ja idem u Mitrovicu da izdržim 20 meseci kaznu za pištolj i nasilje - započeo je priču Ćertić i dodao:

- Bio sam jutros, bilo ih je trojica, ali ja njih nikada neću prijaviti za grebanje noktima, ali imam video snimak od sinoć gde se on pola sata drao: "Siđi dole, mrtav si, pi***". Imam i poruke od pre mesec dana gde mi je pretio. Ja sam jutros samo došao po svoju imovinu, a nije hteo da mi da ključeve od mog motora. Tražio sam od njegovog oca, mirnim tonom, ključeve od mog motora, rekao mi je "Beži odavde!" i agresivno mi je gurnuo ruku s vrata i dobio je kroše u glavu. Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red, a ne došljaci koji žive u niskom prizemlju - rekao je Uroš.

Uroš Ćertić Foto: Kurir TV

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar kolima Hitne pomoći i nalazi se van životne opasnosti. Nezvanično, Ćertić je nakon obračuna ostavio krvavo oružje i pobegao sa lica mesta.

Presuda za raniji prestup

Uroš Ćertić je osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Sada je pravosnažno osuđen na 20 meseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.