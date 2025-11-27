G. M. (48) stavljene lisice na ruke zbog sumnje da je u svojoj kući pružala usluge smeštaja starim i bolesnim licima
Istraga u Zaječaru
ZBOG SMRTONOSNOG POŽARA UHAPŠENA VLASNICA HRANITELJSKE KUĆE ZA STARE: Požar buknuo u podrumu, jedan korisnik nastradao, dvoje povređeno!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su M. G. (48) zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.
Hapšenje je usledilo nakon tragičnog požara koji je izbio u objektu koji je funkcionisao kao hraniteljska kuća za stare.
Kako je potvrđeno, M. G. se tereti da je u svojoj kući duže vreme pružala usluge smeštaja i nege starijim osobama, za šta nije posedovala odgovarajuće dozvole.
Podsetimo, požar je izbio juče oko 17 sati u objektu u Šavničkoj ulici u Zaječaru. Vatra je buknula u podrumu, a život je izgubio jedan korisnik hraniteljske kuće, dok je njih dvoje povređeno.
(Novosti)
