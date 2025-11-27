Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su M. G. (48) zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

Hapšenje je usledilo nakon tragičnog požara koji je izbio u objektu koji je funkcionisao kao hraniteljska kuća za stare.

Kako je potvrđeno, M. G. se tereti da je u svojoj kući duže vreme pružala usluge smeštaja i nege starijim osobama, za šta nije posedovala odgovarajuće dozvole.

Podsetimo, požar je izbio juče oko 17 sati u objektu u Šavničkoj ulici u Zaječaru. Vatra je buknula u podrumu, a život je izgubio jedan korisnik hraniteljske kuće, dok je njih dvoje povređeno.

