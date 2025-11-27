Slušaj vest

Troje ljudi nalazi se na intenzivnoj nezi nakon teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila na auto-putu Ruma–Irig, potvrđeno je iz zdravstvenih ustanova u Sremu i Vojvodini.

Prema informacijama Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, u tu ustanovu je primljen muškarac (61) sa više telesnih povreda. V.d. direktor bolnice Vojislav Mirnić izjavio je da je pacijent odmah dijagnostički obrađen i smešten u Jedinicu intenzivne terapije, gde ga prati tim specijalista.

"Urađena je kompletna dijagnostika. Pacijent je na intenzivnoj nezi, a dalji tok lečenja zavisiće od procena stručnog tima", naveo je Mirnić.

Istovremeno, Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) potvrdio je da su primljene još dve pacijentkinje sa povredama zadobijenim u istoj nesreći. Zbrinute su u Urgentnom centru, obavljena je kompletna dijagnostika, a nakon inicijalnog lečenja prebačene su na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Iz UKCV-a navode da su pacijentkinje hemodinamski stabilne i da se njihovo stanje prati.

Prema nezvaničnim informacijama, putnički kombi u kome su se nalazili radnici - uglavnom žene zaposlene u obližnjoj hladnjači na putu Irig–Ruma - udario je u radni valjak koji se nalazio na kolovozu tokom izvođenja radova.