Slušaj vest

U stravičnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Irig-Ruma poginule su tri žene i jedan muškarac, svi iz istog mesta kod Bačke Palanke! Zbog ogromnog gubitka, čitavo selo Mladenovo zavijeno je u crno.

Na inicijativu lokalnih vlasti i u znak poštovanja prema žrtvama strašne saobraćajne nesreće, u kojoj su jutros na putu između Ruma i Irig poginule četiri osobe, a nekoliko je povređeno, na teritoriji Bačke Palanke je sutrašnji dan proglašen Danom žalosti.

- Sutra će se na teritoriji Bačke Palanke poštovati Dan žalosti, biće spuštena zastava na pola koplja, a sve kulturne i manifestacije sportskog i zabavnog karaktera biće otkazane ili odložene - kaže izvor Kurira.

Veliki gubitak za sve

Kako saznajemo, poginule su tri žene i jedan muškarac, dok je njih troje teško povređeno, među kojima je i vozač kombija koji je inače vođa grupe ljudi koji već godinama idu u nadnice i na taj način zarađuju za hleb.

- Ovo je velika tragedija za naše malo mesto, ovde se svi poznaju i veliki je ovo gubitak za sve, a pogotovo za porodice nastradalih. To su sve stariji ljudi koji godinama unazad idu u nadnice, rade na njivama i na taj način zarađuju vredno za život. Vozač kombija je, inače, taj koji je organizovao odlaske u nadnice i vozio radnike na lokacije - kaže jedan meštanin Mladenova za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Fotografije sa lica mesta nakon teške nesreće na putu Irig-Ruma Foto: Kurir, Kurir.rs/D.Š.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 6.30 časova na magistralnom putu Ruma-Irig, u blizini fabrike za izradu paleta. Uviđaj je satima trajao, a dežurni tužilac naložio je da se tela pošalju na obdukciju kako bi utvrdili od kojih povreda je nastupila smrt.

Takođe, tužilac je naložio i da se vozila pošalju na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće sa četvoro mrtvih.