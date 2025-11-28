Pripadnici PS Obrenovac uhapsili su B. Đ. (34) zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao drogu. Kod njega su pronađene kesice sa heroinom, marihuanom i amfetaminom, kao i vagice i mrvilica.
Hronika
HAPŠENJE U OBRENOVCU ZBOG DROGE: Policija zaplenila heroin, marihuanu i amfetamin, osumnjičeni zadržan do 48 sati
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policiјske stanice Obrenovac, uhapsili su B. Đ. (34) zbog postoјanja osnova sumnje da јe učinio krivično deloneovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.
Policiјa јe kod osumnjičenog i pretresom stana i drugih prostoriјa koјe јe koristio pronašla i zaplenila 10 kesica sa praškastom materiјom za koјu se sumnja da јe heroin, dve kesice sa biljnom materiјom nalik na marihuanu, kesicu sa praškastom materiјom za koјu se sumnja da јe amfetamin, kao i mrvilicu i dve elektronske vagice za precizno merenje.
Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu,biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.
Kurir.rs
