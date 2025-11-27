UBICA DRAGANA RISTIĆA ČAĐE UPERIO PIŠTOLJ U ŽENU SVEDOKA LIKVIDACIJE: "Imao je ribarski šešir, sigurna sam bila da će me ubiti, život mi je prošao pred očima!"
U Dragana Ristića Čađu 10. septembra 2020. godine u Kaluđerici pucao je muškarac koji je imao na glavi "svetliji ribarski šešir sa širokim obodom" i svetlu garderobu, ispričala je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu očevidac zločina, Jasmina Lučić Stojanović koja je navela da je ubica uperio pištolj u nju i je bila sigurna da će i ona biti ubijena.
- Sve se jako brzo dešavalo. Ceo život mi je prošao pred očima, imam decu kod kuće. Bila sam sigurna da će da puca i u mene i koleginicu s kojom sam bila u kolima - ispričala je danas na suđenju takozvanom vračarskom klanu koji se tereti za ovaj zločin, svedokinja.
Ona je navela da je kobnog jutra sa koleginicom Nadžijom Rujević krenula automobilom na posao i da su u Kaluđerici naletele na nešto što je ličilo na udes, neposredno ispred njih.
- Komentarisale smo udes, a onda smo videle čoveka kako izlazi iz auta ispred nas. Videla sam kako puca u čoveka, koji je izašao iz automobila ispred njega. Koleginica je počela da vrišti, ja sam je gurnula da legne dole - prisetila se Jasmina Lučić Stojanović.
"Sve se desilo na dva-tri metara ispred nas"
- Sledeće što sam videla je pištolj uperen u mene. Imao je ispruženu ruku, sećam se da je pištolj imao dužu cev. Sklonila sam pogled i ni danas ne znam zašto nije pucao. Nisam ni znala da li je neko još sa njim, nisam mogla da pretpostavim šta mu je u glavi. Mislila sam da ćemo biti ubijene, da će možda još neko da izađe iz kola. Onda sam čula škripu guma i tada mi je bilo jasno da je otišao - ispričala je svedokinja pred sudom.
Ona je navela da je čovek koji je pucao imao "širok pecaroški šešir i da joj je to bili upečatljivo".
- Imao je širok obod, toga se sećam, mislim da je bio svetlije, bež boje. Mislim da je imao i svetlije pantalone - opisala je kako je izgledao ubica kog je videla kobnog dana.
"Šta je bilo, što si me udario?!"
Podsetimo, prema navodima optužnice, okrivljeni Vuk Ursulov kobnog je jutra izazvao namerno manji udes kako bi Ristić izašao iz svog automobila. Čim je izašao, pucao je u njega.
Nadžija Rujević, koja je bila u automobilu sa Jasminom Lučić Stojanović objasnila je da ih je automobil iz kog je izašao muškarc koji je pucao "isekao" i uleteo ispred njih.
- Udario je auto ispred malo, i kada je čovek iz prvog auta izašao, pitao ga je "šta je bilo, što si me udario". Nisam čula ali sam zaključila po govoru tela. Odmah je izvadio pištolj i pucao, videla sam crvenu mrlju na košulji. Počela sam da vrištim, savila sam glavu i ruke. Čovek ispred mene je upucan, videla sam i kako se zateturao. Videla sam i čoveka sa šeširom, velikim ribarskim, imao je tri-četvrt rukave na širokoj bluzi i prsluk, letnji, ribarski, iste boje - opisala je druga žena koja je iz neposredne blizine posmatrala ubistvo ugostitelja. Ona je navela da lice ubice nije videla, i da ga je videla samo s leđa.
Kao motiv ubistva Ristića koji je bio kum pokojnog Željka Rutovića, u optužnici se pominje da su vračarci planirali da mu ubiju sina ali da su smatrali da mu je "otac opasan zbog kuma" i da moraju prvo oca, a potom i sina.
Prethodno, pred sudom je saslušan i Balša Ilić, prijatelj okrivljenog Ursulova, kog je u Skaj porukama prema tvrdnjama tužilaštva pominjala supruga optuženog za ubistvo, Kristina Ursulov, kao osobu koja će da da alibi njenom mužu za barut pronađen na njegovim patikama posle hapšenja, Balša Ilić.
- Ja sam bio uhapšen. Pre toga, ali ne sećam se koliko pre hapšenja, zajedno smo bili na proslavi kod njihovog prijatelja, koji je dobio dete. Tamo je bila jedna nezgodna situacija, neko je pucao iz pištolja pored mene Vuka i Kristine. Bilo je baš blizu Kristine, Vuk je skočio i tog koji je pucao uhvatio za ruku - rekao je svedok Balša Ilić, koji je na većinu pitanja vezanih za konkretne detalje proslave i pucnjave na njoj odgovorio da se "ne seća i da ima problem sa pamćenjem".
Pošto su mu u sudnici prikazane poruke u kojima ga pominje Kristina Ursulov kao osobu koja joj pomaže da pronađe svedoke a potomi puštene poruke sa Skaj aplikacije, na kojima se čuje i glas gotovo identičan njegovom, on je rekao da to "nije njegov glas i da mu deluje da su poruke nameštaljka".
Kurir.rs