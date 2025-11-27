Prethodno, pred sudom je saslušan i Balša Ilić, prijatelj okrivljenog Ursulova, kog je u Skaj porukama prema tvrdnjama tužilaštva pominjala supruga optuženog za ubistvo, Kristina Ursulov, kao osobu koja će da da alibi njenom mužu za barut pronađen na njegovim patikama posle hapšenja, Balša Ilić.

- Ja sam bio uhapšen. Pre toga, ali ne sećam se koliko pre hapšenja, zajedno smo bili na proslavi kod njihovog prijatelja, koji je dobio dete. Tamo je bila jedna nezgodna situacija, neko je pucao iz pištolja pored mene Vuka i Kristine. Bilo je baš blizu Kristine, Vuk je skočio i tog koji je pucao uhvatio za ruku - rekao je svedok Balša Ilić, koji je na većinu pitanja vezanih za konkretne detalje proslave i pucnjave na njoj odgovorio da se "ne seća i da ima problem sa pamćenjem".

Pošto su mu u sudnici prikazane poruke u kojima ga pominje Kristina Ursulov kao osobu koja joj pomaže da pronađe svedoke a potomi puštene poruke sa Skaj aplikacije, na kojima se čuje i glas gotovo identičan njegovom, on je rekao da to "nije njegov glas i da mu deluje da su poruke nameštaljka".