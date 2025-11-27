Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se danas u vezi sa udesom koji se u nedelju dogodio kod jezera Međuvršje, u blizini Čačka, a u kome su živote izgubili Ana Radović (20) sa Zlatibora i Aleksandar Masalušić (37) iz Priboja, sa prebivalištem u Beogradu.

- Tužilaštvo radi na utvrđivanju uzroka ove nesreće - saopštili su iz ove institucije. Dežurni tužilac OJT u Čačku je bio na uviđaju na licu mesta i konstatovao da je za volanom bio muškarac, dok je devojka sedela na mestu suvozača. Podsećamo, udes se dogodio u nedelju oko 19 časova, a policija i vatrogasci-spasioci su automobil i nastradale pronašli tek tri dana kasnije. Našli su ih na dojavu meštana.

1/19 Vidi galeriju Fotografije nakon pronađenog vozila "audi" Foto: RINA

- Izlaskom na lice mesta dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, u prisustvu službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova, čačanske Policijske uprave i Vatrogasne službe, preduzeo je dokaznu radnju uviđaja u okviru koje je izvršeno sečenje predmetnog vozila kako bi se izvršio pregled unutrašnjosti automobila. U vozilu su pronađena tela dva preminula lica i to na mestu vozača telo muške osobe A.M., rođene 1988, a na mestu suvozača telo ženske osobe A.R., rođene 2005. godine. Daljim radom i proverama utvrđena je činjenica da je policiji prijavljen nestanak A.R. 23. novembra 2025. godine, a da je dan kasnije prijavnjen i nestanak muškarca A.M. - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku.

Još dodaju da je dežurni tužilac dao nalog za obdukciju tela nastradalih, kao i da se radi na utvrđivanju okolnosti koje bi mogle biti uzrok nesreće.

Ana Radović Foto: Društvene Mreže

Kako nezvanično saznajemo iz istrage, ograda duž magistralnog puta je bila oštećena u nekom od ranijih udesa na tom mestu, te je spasiocima promakao ambis koji se iza nje nalazi. Ali i dalje ostaje čuđenje da su tela dvoje mladih više od tri dana bila u betonskom kanalu, tik pored veoma prometnog magistralnog puta Čačak - Požega.

- Uviđajem je utvrđeno da je njihov automobil u šanac dospeo tako što je vozač, najverovatnije "ispravio" krivinu, nastavivši pravo, umesto da iz pravca Požege ka Čačku, savije ulevo. Umesto toga, prošli su "na žilet" između čelične ograde i oboda brda i direktno se zakucali u betonsku ploču, nakon čega je automobil bočno upao u betonsku rupu i tu ostao zaglavljen - kaže naš izvor iz istrage.

Kako on dodaje, kada su vratili satelitske snimke kretanja tog automobila, jasno se vidi da "audi" čeličnu ogradu nije ni dotakao. On kaže da je ograda već bila oštećena u nekom od ranijih udesa.

Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže