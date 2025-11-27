Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Lj. N. (52) i M. A. (41), policijske službenike saobraćajne policije u Vranju, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Uhapšen je i I. R. (33) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

Sumnja se da su 1. novembra Lj. N. i M. A., na zahtev četrdesetosmogodišnjeg vozača „folksvagen pasata“, kojem je u kontroli saobraćaja utvrđeno da je vozio u stanju potpune alkoholisanosti, u zdravstvenu ustanovu umesto njega odveli osumnjičenog I. R., kojem nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, i na taj način mu omogućili izbegavanje prekršajne odgovornosti.

Takođe, postoje osnovi sumnje da su I. R. i Lj. N. učinili krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, tako što su doveli u zabludu zdravstvenog radnika da u evidencije zdravstvene ustanove, unese i potpisom overi neistinite podatke o uzetoj krvi na analizu, koju je umesto vozača „folksvagen pasata“ dao osumnjičeni I. R.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Kurir.rs

