Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 62- godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je od neutvđenog perioda do jula 2025. godine zloupotrebom ovlašćenja izvršio obljubu koja je za posledicu imala trudnoću maloletne oštećene – koja mu je poverena radi vaspitavanja, staranja i nege.

Istragom je obuhvaćena i 37-godišnja žena, majka maloletne oštećene zbog postojanja osnova sumnje da omogućavala vršenje obljube sa maloletnom ćerkom.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Obljuba zloupotrebom položaja, a osumnjičenoj krivično delo Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa.

Osumnjičeni su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem, koji je nakon saslušanja predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom 62-godišnjem muškarcu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

