HRVAT ŠVERCOVAO DROGU SA KOSOVA! Velika akcija UKP i BIA - zaplenjena veća količina droge, evo ko je uhapšen (foto)
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačićizjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Prizrena!
Oni se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije N. A. (1959) iz Prizrena koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije - piše u saopštenju.
Policija je, u koordinisanoj akciji, prilikom kontrole vozila kojim je upravljao N. A. u specijalno adaptiranoj konstrukcionoj šupljini, pronašla ukupno 22 kilograma marihuane upakovane u 44 paketa.
Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.