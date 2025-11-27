Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačićizjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Prizrena!

Ivica Dačić (2).png
Ivica Dačić Foto: screenshot prva tv

Oni se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije N. A. (1959) iz Prizrena koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije - piše u saopštenju.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 16.58.37.jpeg
ZAplenjena marihuana Foto: Mup

Policija je, u koordinisanoj akciji, prilikom kontrole vozila kojim je upravljao N. A. u specijalno adaptiranoj konstrukcionoj šupljini, pronašla ukupno 22 kilograma marihuane upakovane u 44 paketa.

Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

WhatsApp Image 2024-12-27 at 12.44.52 PM.jpeg
IMG_20251106_172138.jpg
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
3954583-profimedia0855787883-edit.jpg