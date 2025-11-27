Slušaj vest

Prema prvim informacijama iz istrage, sve ukazuje da je uzrok nesreće u kojoj su poginuli Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.

Naime, sumnja se da je Aleksandar vozio "audi" znatno većom brzinom od dozvoljenog, usled čega je izgubio kontrolu nad automobilom i zatim upao u betonsku rupu pored puta.

1/19 Vidi galeriju Fotografije nakon pronađenog vozila "audi" Foto: RINA

Panik poziv nije bio od pomoći

Iz Doma zdravlja u Čačku danas su saopštili šta se u stvari dogodilo sa panik pozivom iz automobila u kom je stradala Ana Radović.

- 23. novembra 2025. godine u večernjim satima Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194 na engleskom jeziku, tehnički ne baš jasnog sadržaja bez tačne lokacije gde bi ekipa SHP odmah mogla da postupi i izađe na teren, saopšteno je iz Doma zdravlja Čačak.

- Kao što je poznato u zvaničnom pravilniku o radu SHP na teritoriji cele Srbije da bi dispečer koji se nalazi u stanici SHP primio poziv 1.reda hitnosti neophodno je da zna tačnu lokaciju gde se pacijent nalazi. Kad je pronađen automobil sa telima od strane policije i vatrogasno-spasilačkih ekipa i kada smo dobili lokaciju naša ekipa je istog momenta izašla na teren - saopšteno je.

Betonski propust u kom je nađen automobil Foto: Nestali Srbija, Kurir D.Č.

Tragičan kraj potrage

Podsetimo, policija je pre dva dana dobila dojavu da je u predelu Ovčar banje nestao automobil u kome su bili muškarac i žena, a prijavljen je i nestanak studentkinje Ane Radović.Građani su u betonskom propustu pored puta u Ovčar banji pronašli smrskani "audi", a nadležni su ubrzo utvrdili da se u njemu nalaze dva tela.

- Sumnja se da je zavolanom bio Aleksandar, dok je Ana bila suvozač. Sudeći po situaciji s lica mesta, pretpostavlja se da se "audi" kretao izuzetno velikom brzinom i da je praktično ispravio krivinu, probili bankinu i uleteli u taj propust kojim se voda vraća u jezero. Inače, veličina tog propusta je maltene veličine automobila, tako da je neverovatno da je auto baš tu završio na taj način. Splet neverovatnih okolnosti - ispričao je izvor Kurira i dodaje:

- Udarac je bio toliko silovit da se pretpostavlja da su oni na mestu ostali mrtvi, pokazuju prvi rezultati istrage. Muškarac koji je izvučen imao je vidne povrede glave, smrskano mu je lice. Naravno, tela su prevezena na obdukciju koja će rešiti sve nedoumice u ovom slučaju, pa i kako je tačno nastupila smrt dvoje mladih. Oni su se, veruje se, kretali ka Beogradu u kome je nesrećna devojka studirala - navodi sagovornik.

1/14 Vidi galeriju Fotografije nakon pronalaska "audija" Foto: RINA, Printscreen Nestali Srbija, RINA

Otac Ane Radović kaže da je Ana tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima, ali ne zna ko je Aleksandar, koji je poginuo s njom.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - rekao je neutešni otac.

Mapu kretanja pre tragedije možete pogledati u našem tekstu OVDE.