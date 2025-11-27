Slušaj vest

Nikola Kačarević, suprug starlete Tamare Đurić, koji je optužen da je bio pripadnik takozvanog vračarskog klana kao i da je za iznos od 6.000 evra vođama klana otkrivao informacije o kretanju i mestima sastajanja sa svojim drugom Aleksandrom Šarcem, zatražio je danas od veća Specijalnog suda u Beogradu da mu ukine pritvor.

"Sudija nemam zamerke kako vodite postupak, vi ste strogi i poznati po nadimku 'čelična lejdi', ali ja se nadam da ćete za neke od optuženih pred Novu godinu imati ulogu Deda Mraza", rekao je advokat Luka Nikolić koji je predložio da Kačareviću i Luki Ceroviću bude ukunut pritvor, odnsono zamenjen blažom merom.

Muž starlete, podestimo, uhapšen je u novembru 2022. kao pripadnik vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara i odbeglim Radojem Zvicerom.

Aleksandra Šarac, podsetimo, upucan je u Tržnom centru Ušće, posle sastanka sa Kačarevićem u oktobru 2020. a nekoliko dana kasnije je preminuo u Urgentnom centru. U vreme kada je Šarac ubijen, njegova udovica bila je na ručku sa starletom, pošto su se porodično družili.

Kačarević je pred sudom negirao navode optužnice, a kao svedok saslušana je i njegova supruga.

"Razumem ja da je moj drug izgubio život, ali razmite i mene. Kolika je banalnost da sam ja za 6.000 evra namestio svog bliskog druga - rekao je ranije pred sudom Kačarević.