Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa u postupku protiv muškarca Z.M. (51) iz Sefkerina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja.

Osumnjičeni se tereti da je dana 26.11.2025. godine u kući u Sefkerinu nedozvoljeno držao veću količinu oružja i municije čije držanje nije dozvoljeno građanima, i to sedam pušaka, pištolj, više okvira za puške i pištolj i 1097 komada municije.

Viši javni tužilac u Pančevu izdao je nalog da se osumnjičeni odmah uhapsi i zadrži do 48 sati. Razlog je što postoji opasnost da će ponoviti krivično delo, a protiv njega se vodi postupak za delo za koje je predviđena kazna zatvora duža od deset godina.

Pored toga, posledice njegovog dela uznemirile su javnost i mogle bi ometati nesmetano i pravično vođenje postupka.

