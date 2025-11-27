Slušaj vest

U Specijalnom sudu je danas kao svedok saslušana Marija Simić, ispred čije kuće u Mirijevu je zapaljen automobil korišćen u ubistvu ugostitelja iz Kaluđerice, Dragana Ristića Čađe posle njegovog ubistva 10. septembra 2020. koja je ispričala da je čula eksploziju i videla mlađeg muškarca kako beži.

Podsetimo, takozvanom "vračarskom klanu" čiji je vođa Nikola Vušović, poznat i kao Džoni sa Vračara, zajedno sa šefom "kavačkog klana" Radojem Zvicerom, sudi se, između ostalog, i za likvidacije Aleksandra Halabrina i Dragana Ristića Čađe.

"Čula sam škripu guma i videla automobil koji je u rikverc parkiran na putu pored naše kuće. Posle dva ili tri minuta čula sam eksploziju i videla dim, kao i čoveka koji je bežao uz brdo ka naselju. Automobil je bio svetlije boje, produženi i goreo je na pedesetak metara od kuće", ispirčala je Marija Simić, navodeći da je videla samo da muškarac ima tamnu majicu.

Dragan Ristić Čađa Foto: Privatna Arhiva

"Bio je sigurno mlad, čim je mogao tako brzo da trči", rekao je svedok.

Podsetimo, prema navodima optužnice Dragana Ristića Čađu ubio je optuženi pripadnik vračarskog klana Vuk Ursulov, po nalogu vođe klana, Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara. Kako se navodi u optužnici, Ursulov je kobnog jutra sačekao Ristića u Kaluđerici i isfingirao manji udes "pasatom karavanom". Kada je ubijeni izašao da vidi kolika je šteta, Ursulov je kako tvrdi tužilaštvo, izašao iz "pasata" i pucao u njega, a potom kolima pobegao do Mirijeva, gde je zapalio automobil.

Kako se navodi, pošto je zapalio automobil koji je koristio za likvidaciju, pobegao je "mazdom".

Kao motiv ubistva Ristića, navodi se da su vođe klana smatrale da ih je sin pokojnog, Milutin Ristić "cinkario" u sudskom postupku u kom su zajedno bili optuženi. Navodno, planirali su da mu ubiju oca jer su ga smatrali opasnim pošto je bio kum pokojnog Željka Rutovića, a potom i njega.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Inače, kao jedan od ključnih dokaza, predložena je Skaj komunikacija optuženih u vreme ubistva.

"Nije opasan ćale, ali Rutović mu kum", piše u jednoj od poruka, koju su prema tvrdnjama razmenjivali optuženi putem Skaja.

"Njegov sin je cinkaroš, namestio je naše da leže po 10 godina. Čađa je namestio priču da oslobodi sina", piše u drugom.

U porukama koje su razmenjivali na dan ubistva Dragana Ristića Čađe, u porukama mu su pisali:

"Čađa ode, daleko mu lepa kuća".

"Daću mu čitulju, poslednji pozdrav najvećem cinkarošu".

"Za tata Čakija od Mikijevih drugara".

Prema navodima optužnice, planirali su da sina ubijenog Ristića likvidiraju bombom kada ocu bude davao pomen na 40 dana od ubistva, ali su odustali jer je kupio blindirani automobil.