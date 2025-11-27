Slušaj vest

Uroš Ćertić, koji je isekao danas mačetom muškarca u Beogradu je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar kolima Hitne pomoći i nalazi se van životne opasnosti. Nezvanično, Ćertić je nakon obračuna ostavio krvavo oružje i pobegao sa lica mesta.

Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih telesnih povreda.

Kurir.rs/Blic

