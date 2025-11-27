Slušaj vest

Danas je došlo do prevrtanja kamiona sa cisternom na auto-putu kod Kisača, u smeru ka Novom Sadu.

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" oštećeno je više vozila.

- Kamion je probio ogradu između traka. Stvaraju se veliki zastoji, na putu je veća količina ulja ili druge tečnosti - navodi se u opisu videa.

Nije poznato da li je neko povređen u ovoj nesreći. Na terenu su dva vatrogasna vozila.

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja.