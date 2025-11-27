Kamion je probio ogradu između traka. Stvaraju se veliki zastoji, na putu je veća količina ulja ili druge tečnosti
Saobraćajna nesreća
PREVRNUO SE KAMION SA CISTERNOM KOD KISAČA Nesreća nadomak Novog Sada: Oštećeno više vozila, na putu PROLIVENA VEĆA KOLIČINA ULJA (VIDEO)
Slušaj vest
Danas je došlo do prevrtanja kamiona sa cisternom na auto-putu kod Kisača, u smeru ka Novom Sadu.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" oštećeno je više vozila.
- Kamion je probio ogradu između traka. Stvaraju se veliki zastoji, na putu je veća količina ulja ili druge tečnosti - navodi se u opisu videa.
Nije poznato da li je neko povređen u ovoj nesreći. Na terenu su dva vatrogasna vozila.
Nakon uviđaja će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši