Danas je došlo do prevrtanja kamiona sa cisternom na auto-putu kod Kisača, u smeru ka Novom Sadu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" oštećeno je više vozila. 

- Kamion je probio ogradu između traka. Stvaraju se veliki zastoji, na putu je veća količina ulja ili druge tečnosti - navodi se u opisu videa. 

Nije poznato da li je neko povređen u ovoj nesreći. Na terenu su dva vatrogasna vozila.

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja. 

