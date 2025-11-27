Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, Aleksandar Masalušić (37), koji je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći sa Anom Radović (20), koja se dogodila u nedelju 23. novembra u popodnevnim časovima na magistralnom putu Čačak - Požega, ranjen je u pucnjavi u Železniku u Beogradu 21. decembra 2023. godine.

U Višem sudu u Beogradu je u toku sudski postupak za ranjavanje Aleksandra, a optužnica je podignuta protiv trojice okrivljenih dok se i dalje traga za četvrtim.

Osumnjičeni se terete da su tog 21. decembra 2023. godine planirali da ubiju Aleksandra Masalušića ispred jednog auto-otpada na Obrenovačkom putu u Železniku.

Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže

Kako je preživeo pokušaj ubistva

Kako je Kurir pisao, pucali su na njega kada je zaustavio automobil koji je vozio. Masalušić je sam otišao u Urgentni centar, a u toku večeri je bila na snazi akcija "Vihor".

- Na A.M. je kako se sumnja pucao nepoznati napadač koji je bio u automobilu marke "audi" tamne boje. On je ispalio jedan metak i ranjenog muškarca pogodio u levo rame. Napadač je potom pobegao vozilom dok je ranjeni A.M. sam automobilom otišao u Urgentni centar - objasnio je tada izvor upoznat sa slučajem.

Prema pisanju medija, on je preskočio haubu svog automobila i sakrio se, a napadači su pobegli.

Tada se dodavalo i da je ranjeni muškarac poznat policiji odranije za različita krivična dela, a za neka od njih je i osuđivan.

Tragičan kraj potrage i pronalazak dva tela

Podsetimo, Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) su 23. novembra, u nedelju popodne krenuli sa Zlatibora za Beograd. Devojka se poslednji put čula sa bratom u 18.45 časova kada mu je navela da prolaze Ovčarsko-kablarsku klisuru. Međutim, kako se nakon toga nije javljala, zabrinuta porodica sutradan je prijavila njen nestanak policiji.

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da se nesreća desila u nedelju oko 19 časova navodno, usled neprilagođene brzine "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi na sto metara od prometne magistrale Čačak-Požega - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Od siline udarca Ana i njen prijatelj Aleksandar na licu mesta su od zadobijenih povreda preminuli. Njihova tela bila su zarobljena u betonskom bezdanu tri dana sve dok ih njihovo vozilo nisu pronašli.Potraga je bila dodatno otežana jer je "audi" nakon udesa upao u rupu koja je maltene iste visine, dužine i širine kao skupoceni džip, pa se smrskana olupina nije mogla videti golim okom.

Tokom jučerašnjeg dana satima je trajalo izvlačenje automobila, a kako je to izgledalo možete pogledati u video-snimku ispod:

Izvlačenje automobila iz kanala Izvor: Kurir

Mapu kretanja pre tragedije možete pogledati u našem tekstu