Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, Aleksandar Masalušić (37), koji je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći sa Anom Radović (20), koja se dogodila u nedelju 23. novembra u popodnevnim časovima na magistralnom putu Čačak - Požega, ranjen je u pucnjavi u Železniku u Beogradu 21. decembra 2023. godine.

U Višem sudu u Beogradu je u toku sudski postupak za ranjavanje Aleksandra, a optužnica je podignuta protiv trojice okrivljenih dok se i dalje traga za četvrtim.

Osumnjičeni se terete da su tog 21. decembra 2023. godine planirali da ubiju Aleksandra Masalušića ispred jednog auto-otpada na Obrenovačkom putu u Železniku. 

Aleksandar Mašalušić
Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže

Kako je preživeo pokušaj ubistva

Kako je Kurir pisao, pucali su na njega kada je zaustavio automobil koji je vozio. Masalušić je sam otišao u Urgentni centar, a u toku večeri je bila na snazi akcija "Vihor".

- Na A.M. je kako se sumnja pucao nepoznati napadač koji je bio u automobilu marke "audi" tamne boje. On je ispalio jedan metak i ranjenog muškarca pogodio u levo rame. Napadač je potom pobegao vozilom dok je ranjeni A.M. sam automobilom otišao u Urgentni centar - objasnio je tada izvor upoznat sa slučajem.

Prema pisanju medija, on je preskočio haubu svog automobila i sakrio se, a napadači su pobegli. 

Tada se dodavalo i da je ranjeni muškarac poznat policiji odranije za različita krivična dela, a za neka od njih je i osuđivan.

Ana i Aleksandar sleteli s puta i upali u rupu pored magistrale Čačak-Požega Foto: Društvene Mreže, RINA, Nestali Srbija, Kurir/D.Č., RINA

Tragičan kraj potrage i pronalazak dva tela

Podsetimo, Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) su 23. novembra, u nedelju popodne krenuli sa Zlatibora za Beograd. Devojka se poslednji put čula sa bratom u 18.45 časova kada mu je navela da prolaze Ovčarsko-kablarsku klisuru. Međutim, kako se nakon toga nije javljala, zabrinuta porodica sutradan je prijavila njen nestanak policiji.

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da se nesreća desila u nedelju oko 19 časova navodno, usled neprilagođene brzine "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi na sto metara od prometne magistrale Čačak-Požega - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Od siline udarca Ana i njen prijatelj Aleksandar na licu mesta su od zadobijenih povreda preminuli. Njihova tela bila su zarobljena u betonskom bezdanu tri dana sve dok ih njihovo vozilo nisu pronašli.Potraga je bila dodatno otežana jer je "audi" nakon udesa upao u rupu koja je maltene iste visine, dužine i širine kao skupoceni džip, pa se smrskana olupina nije mogla videti golim okom.

Tokom jučerašnjeg dana satima je trajalo izvlačenje automobila, a kako je to izgledalo možete pogledati u video-snimku ispod:

Izvlačenje automobila iz kanala Izvor: Kurir

Mapu kretanja pre tragedije možete pogledati u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs/Novosti

Ne propustiteHronikaI NESTANAK STOJKETOVOG TELOHRANITELJA BIO PRIJAVLJEN POLICIJI: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage! Najnoviji detalji
Ana Radović Aleksandar Maslaušić
HronikaOVO JE MOGUĆI UZROK NESREĆE KOD ČAČKA! Ana i Stojketov telohranitelj "audijem" sleteli sa puta, NA MESTU ostali mrtvi! Najnovije informacije iz istrage! (FOTO)
Ana Radović Međuvršje Čačak Aleksandar Masalušić
HronikaREŠENA MISTERIJA "PANIK POZIVA" KOJI JE UPUĆEN SA ANINOG TELEFONA Iz čačanskog doma zdravlja objasnili kakav poziv su primili u vreme nesreće!
Međuvršje automobil mesto nesreće Ana Radović+.jpg
HronikaNEDAVNO KUPIO DŽIP KOJIM JE SEBE I ANU (20) ODVEZAO U SMRT: Oglasila se porodica iz Tutina koja je Stojketovom telohranitelju prodala "audija"!
Ana Radović Aleksandar Maslaušić