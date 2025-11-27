Neprijavljena roba je zajedno sa vozilom u kojem je krijumčarena privremeno zadržana do okončanja postupka pred nadležnim sudom
ORDINACIJA NA TOČKOVIMA, SVE STALO U OSAM TORBI! Rekli da nemaju ništa da prijave, carinici otkrili opremu vrednu VIŠE OD 30.000 EVRA! (FOTO, VIDEO)
Carinski službenici su na graničnom prelazu Bogojevo 24. novembra 2025. godine, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja zubarske opreme, materijala i aparata, čija vrednost prema preliminarnoj proceni iznosi više od 30.000 evra.
Tokom detaljne kontrole tovarnog dela kamiona, pored prijavljene, pronađeno je i osam velikih torbi sa neprijavljenom robom: različitim setovima nove zubarske opreme i materijala, kao i četiri polovna dentalna aparata.
Zaplena stomatološke opreme na prelazu Bogojevo Foto: Uprava Carina
Neprijavljena roba je zajedno sa vozilom u kojem je krijumčarena privremeno zadržana do okončanja postupka pred nadležnim sudom.
