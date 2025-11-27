Slušaj vest

Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) stradali su u nesreći u blizini Čačka. Način na koji se nesreća dogodila, mesto na kojem je automobil završio kao i činjenica da je bilo potrebno tri dana da se otkrije šta im se zapravo dogodilo otvorili su mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji već dva dana pokušava da dobije odgovor.

Da li je fatalnoj nesreći u kojoj su izgubljena dva mlada života kumovala brzina, trenutak nepažnje ili nešto treće biće poznato nakon završetka detaljne istrage, a svoje viđanje o tome šta bi moglo biti kobno po Anu i Aleksandra dali su Boris Antić, sudski veštak za saobraćaj i Milan Ilić, savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Zaštitna ograda problem

Govoreći o mestu nesreće, Antić kaže da je veliku ulogu u trenutku sletanja trebalo da odigra zaštitna ograda.

- Ovde, u konkretnom slučaju, sa onih fotografija koje su bile raspoložive u medijima, je nesporno da zaštitna ograda nije obavila svoju funkciju. Zaštitna ograda ili nije bila postavljena kako treba, ili je bila do te mere deformisana i izgubila je svoju funkciju. I to je dovelo da ovaj automobil završi u tom, da kažem, betonskom propustu, kanalu, spomen-obeležju, kako god - rekao je Antić za TV Prva.

On je naveo da, ukoliko bi zaštitna ograda bila u funkciji, sigurno ne bi došlo do ovakvog izlaska vozila sa kolovoza i sigurno ne bi, kako tvrdi, došlo do trenutnog pada brzine koji je doveo do ovako fatalnih posledica.

Analizirajući deo puta na kom se nesreća desila, Ilić je naveo da je na tom delu put sa blagom krivinom.

- Po tome kakvo je oštećenje bilo, tu je sigurno brzina bila značajno velika. Vozilo pri brzini od 120 km prelazi 33 m u jednoj sekundi. Dovoljno da je vozač pogledao na trenutak u telefon ili negde skrenuo pažnju na bilo šta, ili da nešto izleti, da ispravi tu blagu krivinu. U tom slučaju, to je na početku greška vozača, ali da je branik bio u funkciji, to vozilo ne bi sletelo baš na to mesto - rekao je on.

Jedan u 100 miliona slučajeva

Ilić navodi da je vrlo retko da se ovako nešto desi.

- Ono što je nesrećna okolnost u tom trenutku, a to je da je baš na tom mestu bio taj podzid, odnosno taj betonski objekat i da je taj kanal bio baš takav, dakle, to od milion, sto miliona slučajeva da se desi baš takav slučaj i da je taj kanal tako dubok da je to vozilo bilo niže od površine tog kanala i da svim drugim automobilima uopšte nije bilo moguće da vide taj automobil. Dakle, puno okolnosti je doprinelo da se traga za tim vozilom i za tim, nažalost, nastradalim ljudima - pojasnio je Ilić.

Kada je reč o uzroku nesreće, Antić navodi da je utvrđivanje okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda je praktično proizvod jednog saobraćajno-tehničkog veštačenja, ekspertize, dokaza koje su prikupljeni tokom istrage.

- Dakle, istražna ekipa će prikupiti odgovarajuće dokaze, to će biti analizirano od strane veštaka i onda ćemo moći tačno da znamo. Ono što možemo sada u najvećoj meri da prihvatimo, odnosno da shvatimo iz ove priče, da je brzina bila jedan značajan faktor i da je do nezgode došlo usled silaska vozila sa kolovoza. Šta je bio razlog silaska vozila sa kolovoza, mi to ne možemo utvrditi. Da li je vozač možda zaspao? Da li je možda imao neku distrakciju? Da li je možda bila neka prepreka koja je, da kažem, proizvela reagovanje vozača. Možda se pojavila neka divlja životinja koja je navela vozača da preduzme reagovanje. Dakle, mi sad to ne možemo znati, ali ono što sigurno znamo jeste da je do posledica ovako fatalnih došlo usled, kako mi kažemo, greške puta - zaključio je Antić.

Inače, Ana Radović bila je student Pravnog fakuletat i kobnog dana je sa Zlatibora krenula u prestonicu kako bi, kako je rekao ranije njen otac, platila ispite.



