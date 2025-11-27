Slušaj vest

U mestu Beljevac na putnom pravcu Topola - Mladenovac došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz za sada neutvrđenih razloga automobil kragujevačkih registarskih oznaka završio na krovu usred njive pored puta.

Prema rečima očevidaca u automobilu nema nikoga, a saobraćaj se odvija normalno u oba smera.

- Videli smo auto u njivi prevrnut na krov, verovatno je vozač izašao i potražio pomoć, nadam se da je dobro. Ne znamo kako je došlo do udesa - kaže jedan od prolaznika koji je ovog popodneva prošao ovom deonicom puta.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteHronikaPREVRNUO SE KAMION SA CISTERNOM KOD KISAČA Nesreća nadomak Novog Sada: Oštećeno više vozila, na putu PROLIVENA VEĆA KOLIČINA ULJA (VIDEO)
Screenshot 2025-11-27 185814.jpg
HronikaI NESTANAK STOJKETOVOG TELOHRANITELJA BIO PRIJAVLJEN POLICIJI: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage! Najnoviji detalji
Ana Radović Aleksandar Maslaušić
HronikaOVO JE MOGUĆI UZROK NESREĆE KOD ČAČKA! Ana i Stojketov telohranitelj "audijem" sleteli sa puta, NA MESTU ostali mrtvi! Najnovije informacije iz istrage! (FOTO)
Ana Radović Međuvršje Čačak Aleksandar Masalušić
Hronika"CELO SELO ZAVIJENO U CRNO, SVI SE OVDE ZNAMO, GODINAMA IDU U NADNICU DA ZARADE ZA HLEB" Meštani Mladenova se oglasili za Kurir, sutra Dan žalosti!
saobraćajna nesreća Irig