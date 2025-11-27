Slušaj vest

U mestu Beljevac na putnom pravcu Topola - Mladenovac došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz za sada neutvrđenih razloga automobil kragujevačkih registarskih oznaka završio na krovu usred njive pored puta.

Prema rečima očevidaca u automobilu nema nikoga, a saobraćaj se odvija normalno u oba smera.

- Videli smo auto u njivi prevrnut na krov, verovatno je vozač izašao i potražio pomoć, nadam se da je dobro. Ne znamo kako je došlo do udesa - kaže jedan od prolaznika koji je ovog popodneva prošao ovom deonicom puta.