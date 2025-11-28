ČOVEK KOJI JE ULETEO U ŠKOLU, UDARAO JE DECU SVOM JAČINOM: Dečak bačen na auto, drugom rascepana usna! Roditelji zaprepašćeni incidentom, otkrili detalje
Iz osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Pazaru došlo je do incidenta tokom velikog odmora. Tuču među učenicima prekinuo je jedan roditelj koji se, kako je navedeno, fizički umešao u sukob i napao decu koja su se tukla sa njegovim sinom.
Sve su to zabeležile kamere, kako kažu roditelji. Otac jednog dečaka govorio je za Kurir televiziju o incidentu:
- Svi su bili na odmoru, kupovali hranu i stajali ispred škole. Taj dečak je udario drugog dečaka s leđa i krenula je tuča. Moj sin je skočio da ih razdvoji. Na snimku se vidi kako je otac tog deteta, trčeći, uleteo u masu i počeo da udara decu redom. Misleći da moje dete učestvuje u tuči, udario ga je pesnicom u lice i rasekao mu usnu. A onog dečaka koji se tukao sa njegovim sinom udarao je rukama, nogama, čim je stigao. Jednog je bacio na auto koji je tu stajao - rekao je Damir Salković, roditelj jednog od povređenih dečaka.
Roditelji tvrde da se u incident umešala i tetka, koja je takođe bila u blizini škole:
- Prema trenutnim saznanjima, šest ili sedam dečaka je dobilo batine od tog „roditelja“. Uz to, tetka je vukla jednog dečaka za kosu, a i još nekoliko njih za jakne. Svi su u policijskoj stanici dali izjave.
Nakon incidenta, nadležni iz škole kažu da je odmah zasedao Štab za bezbednost, da su obaveštene sve nadležne institucije i Ministarstvo prosvete.
Juče se oglasilo i Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, kako su naveli, biće podneta krivična prijava protiv oca zbog nasilničkog ponašanja.
Ovaj događaj je uznemirio javnost: mnogi se pitaju kako je moguće da se roditelj na ovaj način umeša u sukob među decom.
Kurir.rs