Smrt Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) pokrenula je brojna pitanja kada je nakon opsežne potrage pronađen automobil sa njihovim telima u betonskom propustu. O uzroku saobraćajne nesreće koja se, kako se sumnja, dogodila 23. novembra na magistralnom putu kod Čačka su govorili profesor Saobraćajnog fakulteta i sudski veštak Boris Antić, kao i penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.

Profesor Saobraćajnog fakulteta i sudski veštak Boris Antić objasnio je da još uvek nije moguće sa sigurnošću reći šta je uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu kod Čačka, a u kojoj su smrtno stradali Ana i Aleksandar.

Prema Antićevim rečima, nakon detaljne analize, moći će da se ustanovi tačan uzrok.

- Da li je to neka greška vozača, možda veća brzina, neka distrakcija koju je imao, da li je eventualno postojalo dejstvo nekih psihoaktivnih supstanci... Mi još uvek ne znamo sa sigurnošću šta je uzrok nezgode. Do nastale posledice nije smelo doći - istakao je profesor Antić za Blic.

Antić je ukazao na zaštitnu ogradu koja u trenutku nesreće očigledno nije bila u funkciji.

- Koliko sam video na fotografijama, zaštitna ograda na mestu nezgode nije bila u funkciji. Ukoliko bi zaštitna ograda na mestu nezgode bila u funkciji, ne bi došlo do sletanja vozila sa kolovoza i ne bi došlo do spuštanja vozila u onaj kanal - kazao je Antić.

Foto: Društvene Mreže, RINA, Nestali Srbija

Kako je automobil uspeo da sleti u betonski propust?

Boris Antić je objasnio i na koji način je, verovatno, automobil sleteo sa puta i završio u betonskom propustu.

- Zato što je sa desne strane kosina, dakle put je u takozvanom useku i kada je automobil sišao sa kolovoza, on je praktično bio svojim levim bokom na nižoj visini, a svojim desnim bokom na višoj visini. On je bio zakošen pod uglom i pod tim uglom je dospeo tačno u taj betonski propust - objasnio je sudski veštak.

Zbog čega vozilo nije pronađeno tri dana?

Profesor Antić odgovorio je i na pitanje o "panik pozivu", objašnjavajući da taj sistem u našoj zemlji još uvek ne funkcioniše najbolje.

- U Srbiji još uvek nije jasno definisan sistem "panik tastera". Ne mogu da odgovorim na pitanje zbog čega se tri dana tragalo za vozilom, jer ne znam tačan odgovor. Po mom mišljenju, da je tim putem prošao helikopter on bi bez problema uočio vozilo. Da je u potragu bio uključen neki dron, da su bile uključene one takozvane termovizijske kamere... To su uređaji koji se koriste u takvim slučajevima gde se vidi temperatura tela i mogli su biti iskorišćeni da se ovi ljudi pronađu što pre. Poenta svega je da treba malo bolje da se definiše sve što bi moglo da se uradi nakon saobraćajne nezgode.

"Dizalicom da ga spuštate - ne biste ga tako spustili"

- Mala je verovatnoća da automobil onako završi u onako malom prostoru. Dizalicom da ga spuštate ne biste ga tako precizno spustili - kaže Milan Vujinić, penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta.

Prema njegovim sumnjama, vozač "audija" nije prilagodio brzinu prilikom ulaska u lakat krivinu.

- Možda je došlo i do nepažnje vozača. Možda je vozač zaspao ili mu je nešto omelo pažnju, moguće je da su se i posvađali u kolima pa da nije primetio krivinu. Mi uzrok još uvek ne znamo, za sada niko ne može da ga kaže sa sigurnošću.

Šta je betonski propust u kojem je nađen auto?

- Betonski propust u kojem je pronađen auto sa telima je zapravo improvizovani betonski kanal. On verovatno postoji da ne bi plavio put - to je propust za vodu koja cirkuliše ispod puta - objasnio je Vujinić.

Podsetimo, Ana Radović, koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka, nakon trodnevne potrage. Telo nesrećne devojke, pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra koji je upravljao ovim automobilom.