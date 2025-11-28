Slušaj vest

Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) stradali su u nesreći u blizini Čačka. Način na koji se nesreća dogodila, mesto na kojem je automobil završio kao i činjenica da je bilo potrebno tri dana da se otkrije šta im se zapravo dogodilo otvorili su mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji već dva dana pokušava da dobije odgovor.

O ovoj temi govorio je Mladen Mijatović, novinar crne hronike na Kurir televiziji.

Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

Mogući uzrok saobraćajne nesreće i obdukcija

- Brzina je najverovatnije u najvećoj meri doprinela ovoj saobraćajnoj nezgodi sa fatalnim posledicama. Prebrza vožnja je osnovni uzrok i faktor za saobraćajne nezgode, samo u Srbiji, već uopšte. Na osnovu obdukcije koja je urađena, vidi se da je smrt bila trenutna, a istraga će dalje utvrditi da li su njih dvoje koristili pojas, što bi takođe dalo određeni pravac istrazi - kaže Mijatović.

Panik pozivi hitnoj pomoći

Kako je navedeno, sa telefona devojke usledila su dva panik poziva hitnoj pomoći, ali nažalost, nije bilo ni poziva ni reakcije o čemu je Mijatović i govorio:

- Spekulacije su da li je uspostavljen panik poziv sa telefona ili je iz automobila automatski upućen. U automobilu novijem postoji tri tastera: dugme "i", koje se koristi kako bi se automatski pozvao kol centar kompanije koja je proizvođač vozila. Operater se javi. To se koristi kada je čovek pri svesti, kada je komunikativan, kada može da objasni situaciju. Dugme "sos", takođe može da se aktivira manuelno, ali on može da se u savremenim automobilima aktivira automatski. Kada dođe do jakog udarca, pametan automobil šalje signal dispečerskom centru. Sistemu 112, da se na toj lokaciji nešto dogodilo. Mi nismo u tom sistemu, ali bićemo sledeće godine - kaže Mijatović i dodaje:

- Tako da je ovaj poziv upućen na broj 194, hitnu pomoć. Poziv je primljen u zdravstvenoj ustanovi, međutim, oni taj poziv nisu mogli valjano da očitaju, da otvore taj fal kako bi dobili sve precizne podatke - kaže Mijatović.

Mijatović kaže da je u utorak bila dojava vatrogasnoj policiji da je neko vozilo sletelo u jezero Međuvršje sa puta:

- Tražilo se po jezeru, da li je negde probijena bankina, ništa nije pronađeno. Dežurne službe su reagovale po informacijama koje su dobile, pretraga je bila usresređena na jezero. To su u tom trenutku bili prvi podaci, a nažalost ljudi bez znakova života su nađeni u vozilu - kaže Mijatović.

