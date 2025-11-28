Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče rano ujutru između Iriga i Rume poginula su četiri žitelja Mladenova, sela u opštini Bačka Palanka, dok je troje zadobilo teške telesne povrede.

Do udesa je došlo oko 6.20 časova kada je kombi za čijim se volanom nalazio D. T. (69) udario u zadnji deo radne mašine valjak kojom je upravljao N. V. (49). Kako se nezvanično saznaje, kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova se kretao u istom pravcu kao i valjak i, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u njegov zadnji deo. Tom prilikom stradali su muškarac i tri žene, dok su povređene jedna muška i dve ženske osobe i oni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći.

Prema našim saznanjima, u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici prevezen je jedan povređeni, dok se dvoje nalaze u UKCV. Kako je rekao v.d. direktora sremskomitrovačke Opšte bolnice Vojislav Mirnić u njihovu zdravstvenu ustanovu dovezen je muškarac koji je zadobio višestruke telesne povrede u predelu grudnog koša, abdomena, rebara i karlice.

- Pacijentu je urađena kompletna dijagnostika, nakon čega je smešten u jedinicu intenzivne terapije. O daljem toku lečenja odlučiće tim lekara specijalista - pojašnjava v.d. direktora Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić.

U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljena su dva pacijenta koja su sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezena sa teškim telesnim povredama zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.

- Po prijemu u Reanimacionu ambulantu UKCV, obe pacijentkinje su inicijalno zbrinute u Urgentnom centru UKCV, gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena primarna obrada rana - navode u Službi za odnose sa javnošću Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Žitelji Mladenova, nemi od tuge i bola, juče nisu mogli da poveruju da su ostali bez četvoro svojih sugrađana. Kažu, da se ne pamti kada se ovakva tragedija dogodila u njihovom selu ili okolini.

Meštani navode da su živote izgubili M. M., A. B., K. B. i T. A. i dodaju da se iskreno nadaju da će se troje povređenih uskoro oporaviti. Njih sedmoro se nalazilo u kombiju, vozač i šestoro putnika, koji su bili angažovani u pećinačkim atarima.

- Išli su za Pećince, radili su kao sezonski radnici. Ustajali bi u rano ujutru jer su u četiri kretali za Pećince. Vozio ih je naš sugrađanin koji godinama prevozi radnike. Čuo sam da je taj valjak bio u istoj traci kojom su oni išli, ne znam šta da kažem, ovo je strašno - ispričao je jedan meštanin i dodao da je D. T. koji je vozio kombi bio dobar vozač

Predsednik Mesne zajednice Mladenovo Slobodan Manojlović kaže da je selo zavijeno u crno.

- Ovo je neopisiva tragedija, u jednom trenutku ostali smo bez naših sugrađana koji su išli da zarade i poginuli. Mi još uvek ne znamo kako je tačno došlo do nesreće, to će utvrditi istraga, ali šta god da se desilo neće umanjiti bol koju svi osećamo, a posebno njihovi najmiliji - priča vidno potrešen Manojlović.

Tokom jučerašnjeg dana brojni prijatelji, poznanici i komšije stradalih meštana Mladenova došli su u kuće žalosti kako bi pružili podršku porodicama stradalih.

Sve okolnosti saobraćajne nesreće koja je zavila u crno žitelje ovom mirnog sela nadomak Bačke Palanke utvrdiće istraga.