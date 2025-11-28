Slušaj vest

Ana Radović (20) sa Zlatibora koja je nastradala u nedelju sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37), u saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, danas će biti sahranjena.

- Obaveštavamo rodibinu, prijatelje i komšije da je naša draga Radović Ana nesrećnim slučajem preminula dana 23. novembra 2025. Sahrana će se obaviti u petak 28. novembra u 13 časova na groblju na Zlatiboru. Opelo kod porodične kuće u 12 časova - navodi se u potresnoj čitulji koju potpisuje ožalošćena porodica.

Tužna umrlica devojke Ane Radović Foto: Kurir

Brojne oproštajne poruke

Tuga za Anom i Aleksandrom je velika, a njihova porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od njih bolnim rečima.

"Lepa naša Ana, ovo nije smelo da se desi! Putuj spokojna jer ideš na neko bolje mesto", "Počivajte u miru, dragi naši", "Saučešće porodicama nastradalih, zaista je strašno na koji način su izgubili život", "Sale, neka gori večna sveća za tebe, brate naš", "Ana, poslednji pozdrav za tvoju divnu dušu", "Tuga koja nas je zadesila je velika i moramo da naučimo da živimo s njom. Nikad te nećemo zaboraviti", "Anu pamtim kao malu devojčicu i ćerku moja prijateljice. Ana je prerano napustila ovozemaljski svet i pridružila sa anđelima u nebeskom raju. Anđele, počivaj u miru i vječnaja pamjat", "Draga devojčice, pamtim te kao anđela sa širokim osmehom" - samo su neki od poruka koje se mogu pročitati za nastradale.

1/13 Vidi galeriju Fotografije uviđaja u Ovčarsko-kablarskoj klisuri Foto: RINA

Betonski propust

Ana Radović sa svojim prijateljem Aleksandrom Masalušićem, podsetimo, tragično je nastradala 23. novembra u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Međuvršje na magistralnom putu Čačak-Požega, kada su vozilom marke "audi SQ" navodno, usled neprilagođene brzine sleteli s puta, probili deo zaštitne ograde i spletom nesrećnih okolnosti upali u betonski propust u kom su bili zaglavljeni tri dana. Nažalost, od siline udarca preminuli su na licu mesta.

Nastradali Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je Ana u nedelju neporedno pre tragedije razgovara sa bratom u 18.45 časova i da mu je rekla da prolazi kroz Ovčar Banju. Nakon što se nije javila da je stigla u Beograd gde se i uputila u Beograd usledila je velika agonija zabrinute porodice koja je njen nestanak prijavila sutradan, u ponedeljak.

Nestanak Aleksandra Masalušića prijavljen je dan kasnije, u utorak, a već tada u tom predelu počela je opsežna pretraga terena. Bizarno i zastrašujuće je da je džip "audi" pronađen je u sredu ujutru u rupi koja je iste visine, dubine i širine kao vozilo. Detaljnije o saobraćajnoj nesreći možete pročitati OVDE u izveštaju nadležnog tužilaštva.