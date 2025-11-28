Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal juče je doneo rešenje kojim je prema okrivljenima B.Č, I.M, P.D, I.K, B.S, B.S. i A.M. odredio pritvor, a koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Kako se sumnja, oni su od decembra 2023. do novembra 2025. godine, simulovanim poslovanjem firmi pod kontrolom ove OKG, stvorili privid finansijskih obaveza kompanije pod njihovom kontrolom i doveli ga u stečaj kako bi prisvojili i nastavili upravljanje hotelom u vlasništvu ove kompanije. Na ovaj način su, kako se sumnja, nezakonito prisvojili 545.487 evra i 264.859.585 dinara koje su, zatim, preneli na račun preduzeća pod njihovom kontrolom i koristili za poslovanja ostalih firmi kojima su upravljali. Takođe su 107.000 evra od tog novca, prebacili na račun preduzeća pod kontrolom OKG, u Ljubljani, a najmanje 208.300 evra uložili u izgradnju hotela u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz suda, pritvor je prema svim okrivljenima, i to B.Č, I.M, P.D, I.K, B.S, B.S. i A.M., određen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, a pored navedenog zakonskog osnova, prema okrivljenima B.Č, I.M, P.D. i I.K. i usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

- Svim okrivljenima, i to B.Č, I.M, P.D, I.K, B.S, B.S i A.M, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela prouzrokovanje lažnog stečaja u sticaju sa krivičnim delom pranje novca u produženom trajanju, a pored toga okrivljenom B.Č. i izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, okrivljenima I.M, P.D, I.K, B.S, B.S i A.M. izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela - navodi se u saopštenju u kom se dodaje:

Pripadnici MUP-a uhapsili sedam osoba OKG-a koji su nezakonito prisvojili više od 329,2 miliona din





- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.