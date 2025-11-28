Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je rešenje kojim je prema okrivljenom V.S. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je, kako su saopštili, prema okrivljenom V.S. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

- Okrivljenom V.S. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja u produženom trajanju.

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - saopštili su iz suda.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv muškarca (62) zbog postojanja osnova sumnje da je do jula 2025. godine zloupotrebom ovlašćenja izvršio obljubu koja je za posledicu imala trudnoću maloletne oštećene - koja mu je poverena radi vaspitavanja, staranja i nege.

Majka sve znala, a ćutala

Istragom je obuhvaćena i žena (37), majka maloletne oštećene zbog postojanja osnova sumnje da omogućavala vršenje obljube sa maloletnom ćerkom.