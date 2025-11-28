Slušaj vest

Snimak kuće Aleksandre Živković u Surduku u čijem su dvorištu, prema navodima optužnice, pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića spalili telo Gorana Mihajlovića prikazan je danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Na snimku koji traje 11 minuta i 58 sekundi, vide se kuća i dvorište snimjeni iz drona, zatim kadrovi iz kuće, dvorišta, kao i padnine koja se nalazi pored kuće ka Dunavu. Takođe, na snimku se vide i osobe koje vrše uviđaj, u zaštitnim kombinezonima, sa maskama na licu i u rukavicama.

Goran Mihajlović

- Prvi put sam gledao ovaj snimak i možemo da vidimo da su dve kuće, a ne jedna kako je govorio svedok saradnik Nikola Spasojević, kao i da je ona spratna, nema nikakve šupe koju je pominjao. Video sam tri različita snimka nečega što liči na zgarište, ali ne na mestu gde je Spasojević opisao - na 15 metara od kuće ka nepostojećoj garaži - rekao je Belivuk posle prikazivanja ovog snimka.

Optuženi je naveo i da mu je "drago da je uviđaj sniman", a potom je pomenuo i mašinu za mlevenje mesa, koju su prema optužnici istražitelji pronašli u drugoj kući koju su koristili pripadnici zloglasne kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava, u Ritopeku.

On je naveo da su u Ritopeku, za razliku od Surduka tragovi kontaminirani i da su pronađeni brojni DNK službenih lica "naročito u mašini za mlevenje mesa". On je potom naveo da ne zna zašto nije veštačena mašina za mlevenje mesa.

- Može da bude i mašina za mlevenje oraha što se mene tiče, ja ne znam uopšte kako izgleda mašina za mlevenje mesa - rekao je optužni Belivuk, a pre nego što je vraćen u boks u kom sede optuženi, ponovo se požalio da je je bio loše psihički, ali da "lekari koji ga pregledaju u pritvoru to ne mogu da utvrde".

- Ja nisam u sredu mogao da se javljam, nisam se dobro osećao. Pregledali su me lekari, kažu ne znaju zašto dolazim jer nemam somatske probleme. Ne kažem da smo ludi, ali ne mogu oni da utvrde da li imamo psihičke probleme zbog nepravde - rekao je optuženi Beliuvuk.

Podsetimo, Goran Mihajlović prema optužnici je otet 1. aprila 2019. i prva je žrtva klana po optužnici. Kako se navodi, otrovan je dan kasnije u tajnoj prostoriji u Ritopeku, a potom je kamionom njegovo telo prebačeno u dvorište kuće u Surduku, u kom je spaljeno na lomači od guma.

- Spasojević objašnjava da smo mi 70 kilometara vozilo telo da bi ga prosuli u Dunav, apsolutno je nelogično. Moj, Belivukov, trag Miloša Budimira niti Spasojevića tu ne postoji. Takođe, ni trag kako tužilaštvo kaže oštećenog, tu nije pronađen - rekao je optuženi Marko Miljković.

Kuća u Surduku, podsetimo, u vlasništvu je Aleksandre Živković, bivše supruge rođaka Radoja Zvicera, Radoja Živkovića.

Radoje Živković Žuti

Živković je inače uhapšen, i nalazi se u pritvoru u Turskoj, zbog optužbi da je učestvovao u likvidaciji vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića u Istanbulu.

Aleksandra Živković, koja je saslušana kao svedok pred sudom, izjavila je da je suprug od kog se razvela u decembru 2020. imao ključ te kuće iz perioda kada su bili zajedno. Inače, prema optužnici, telo Gorana MIhajlovića jedino je koje nije samleveno u Ritopeku, već spaljeno u Surduku.

U sudnici je potom pregledan i sadržaj USB oduzetog od udovice Gorana Mihajlovića, Katarine Stanković, a na kom su kamere video nadzora snimile ulicu, prolazak automobila i pešaka.

- Ne znam šta predstavljaju ovi snimci, nama se na teret stavlja da smo 1. aprila 2019. uradili nešto na štetu Gorana MIhajlovića, a zašto gledamo ove snimke od 4. januara 2019? - rekao je Miljković, navodeći da se na snimcima ne vidi ništa što bi moglo da se dovede u vezu sa optužnicom i da "ne zna šta gledaju".