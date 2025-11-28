Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. R. (66) iz Čačka, koja se sumnjiči da je višegodišnjom zloupotrebom službenog položaja u Centru za socijalni rad grada Čačka, nezakonito prisvojila više od 5,3 miliona dinara.

Sumnja se da je S. R., u periodu od 2015. do 2023. godine, podizala novac sa tekućih računa većeg broja korisnika socijalne pomoći na osnovu ovlašćenja za isplatu naknada za socijalnu pomoć koje je sama sačinila unoseći neistinite podatke da su je korisnici socijalne pomoći za to ovlastili. 

Na ovaj način je, kako se sumnja, protivpravno prisvojila oko 5.355.817 dinara i oštetila veći broj korisnika socijalne pomoći za 3.306.637 dinara, kao i budžet Srbije za 2.049.179 dinara.

S. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu za krivično delo zloupotreba službenog položaja, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije u Srbiji.

Ne propustiteHronikaNAMEŠTALI ALKOTEST PIJANOM VOZAČU - NA VAĐENJE KRVI ODVEZLI TREZNOG: Uhapšeni policajci iz Vranja zbog zloupotrebe službenog položaja
vvv.jpg
HronikaKONTROLISALI HRANU ZATVORENIKU, USLEDIO ŠOK! Drama u zatvoru u Nišu: Supruga mesecima plaćala usluge zaposlene, policija otkrila prevaru
foto-uprava-za-izvrsenje-krivicnih-sankcija-kpz-nis-2.jpg
Bosna i HercegovinaPRETRESI U TREBINJU I BILEĆI: Policija Republike Srpske na nogama, ovo je razlog
Policija Republike Srpske
HronikaOSUĐENIKU OMOGUĆI DA RADI U AUTOSERVISU, DOBIO BELU TEHNIKU I BESPLATAN SERVIS Uhapšen zaposleni u KPZ Niš
foto-uprava-za-izvrsenje-krivicnih-sankcija-kpz-nis-2.jpg