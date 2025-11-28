Slušaj vest

Branka Adamović (65) iz Mladenova kod Bačke Palanke jedna je od četvoro ljudi koji su juče ujutru poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma-Irig.

Do stravičnog udesa, podsetimo, došlo je 27. novembra oko 6.20 časova kada je kombi koji je prevozio radnike nadničare krenuo iz Mladenova do Pećinaca gde su trebali da rade u plasteniku. Iz za sada nepoznatog razloga, vozač kombija D. T. (69) naglo je skrenuo i udario u parkiran valjak i to u zadnji deo mašine. Tom prilikom od siline udarca na licu mesta pored Branke Adamović poginuli su i Anica Tončić, Zorka Kužić i Mile Mandić, dok su još tri osobe povređene.

Celo selo tuguje

- Celo selo je zavijeno u crno! Jako nam je teško što je došlo do nesreće u kojoj su naše komšije nastradale ni krive ni dužne. Krenuli su da zarade koru hleba, a sada ih više nema. Njihove porodice su neutešne nakon nesreće - navode meštani Mladenova i podsećaju da je zbog teške nesreće u Bačkoj Palanci proglašen Dan žalosti.