Slušaj vest

Branka Adamović (65) iz Mladenova kod Bačke Palanke jedna je od četvoro ljudi koji su juče ujutru poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma-Irig

Do stravičnog udesa, podsetimo, došlo je 27. novembra oko 6.20 časova kada je kombi koji je prevozio radnike nadničare krenuo iz Mladenova do Pećinaca gde su trebali da rade u plasteniku. Iz za sada nepoznatog razloga, vozač kombija D. T. (69) naglo je skrenuo i udario u parkiran valjak i to u zadnji deo mašine. Tom prilikom od siline udarca na licu mesta pored Branke Adamović poginuli su i Anica Tončić, Zorka Kužić i Mile Mandić, dok su još tri osobe povređene. 

Fotografije uviđaja nakon nesreće na putu Ruma-Irig Foto: Kurir, printscreen/instagram/192_rs

Celo selo tuguje

- Celo selo je zavijeno u crno! Jako nam je teško što je došlo do nesreće u kojoj su naše komšije nastradale ni krive ni dužne. Krenuli su da zarade koru hleba, a sada ih više nema. Njihove porodice su neutešne nakon nesreće - navode meštani Mladenova i podsećaju da je zbog teške nesreće u Bačkoj Palanci proglašen Dan žalosti. 

Nakon sudara po nalogu dežurnog tužioca tela su odneta na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt radnika, a naložio je i da se vozila pošalju na vanredni tehnički pregled. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku i ona će utvrditi iz kog razloga je vozač kombija udario u parkiran valjak i to prilikom odvezao u smrt četvoro ljudi, a sebe i njih troje povredio. 

Ne propustiteHronikaOTKRIVEN UZROK NESREĆE NA PUTU IRIG-RUMA U KOJOJ JE POGINULO ČETVORO RADNIKA: Ustajali bi rano ujutru da idu u nadnicu, vozio ih je sugrađanin, iskusan vozač
saobraćajna nesreća Irig
Hronika"CELO SELO ZAVIJENO U CRNO, SVI SE OVDE ZNAMO, GODINAMA IDU U NADNICU DA ZARADE ZA HLEB" Meštani Mladenova se oglasili za Kurir, sutra Dan žalosti!
saobraćajna nesreća Irig
HronikaOTKRIVENO ODAKLE JE ČETVORO POGINULIH IZ NESREĆE NA PUTU IRIG-RUMA: Kombijem pošli u Pećince na posao pa se zakucali u valjak na putu!
saobraćajna nesreća Irig
HronikaKOMBI SMRSKAN, SAOBRAĆAJ I DALJE OBUSTAVLJEN Oglasio se MUP o teškoj nesreći kod Iriga: 4 osobe poginule, 3 povređene, za sada
saobraćajna nesreća Irig