Na Odeljenju patologije Opšte bolnice u Čačku juče je obavljena obdukcija tela Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) koji su nastradali u stavičnom udesu u Ovčarsko-kablarskoj klisuri kod Čačka. Prvi nalazi odbucenta su da su oboje imali višestruke prelome kostiju, saznajemo od izvora bliskog istrazi.

- Obdukcija je pokazala da su oboje nastradali od višestrukih preloma kostiju, bukvalno su bili potpuno polomljeni. U medicini se to još zove "multipli" prelomi i to se u praksi ne viđa tako često. Polomljene kosti su tada pretnja za unutrašnje organe jer ih seku poput mača ili noža. Kada rebro probije plućno krilo ili srce što se najčešće dešava, šanse su gotovo nikakve - kaže naš izvor.

Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović

Smrt je, po tome sudeći, nastupila trenutno, o čemu je Kurir već pisao.

Podsećamo, Ana i njen prijatelj koji je bio za volanom audija, su u nedelju oko 19 časova sleteli s magistralnog puta Požega-Čačak pored jezera Međuvršje, a njihov automobil su spasioci našli posle tri dana.

Pretpostavlja se da je vozač "ispravio" krivinu i umesto da ide ulevo, prošao iza zaštitne ograde, direktno se zakucavši u betonski propust pored puta. Potom je automobil upao u betonsku rupu duboku više od dva metra i tu ostao zaglavljen. Od siline udarca prednji deo automobila je bio potpuno smrskan.

Ekskluzivni snimci: Pronađena su 2 tela u autu kod Čačka! Izvor: Kurir