Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD KRAGUJEVCA, STRAHUJE SE DA IMA MRTVIH: Jedan automobil se zapalio nakon sudara (foto)
Slušaj vest
Tokom popodnevnih sati na izlazu iz Kragujevca u pravcu Batočine došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarila dva putnička vozila.
Prema prvim informacijama sa terena, jedan automobil se zapalio nakon sudara, a oba vozila su završila van kolovoza.
- Slike sa lica mesta su zaista zastrašujuće, čuli smo da ima poginulih i povređenih lica, kaže za RINU očevidac sa lica mesta.
Jedan automobil se zapalio nakon sudara Foto: RINA
Na terenu su službe Hitne pomoći i policije.
Saobraćaj se na ovoj veoma frekventnoj deonici trenutno odvija usporeno, a policija obavlja uviđaj i reguliše protok vozila.
(Kurir.rs/RINA)
Reaguj
Komentariši